Репатриация моряков судна "Патриот" из Китая планируется 20 марта

"Консульство купило билеты на 20-е число. Они [экипаж танкера "Патриот"] 20-го вылетают во Владивосток. Но до этого им надо продержаться на судне, а у них закончились продукты. Компания не имеет средств привезти продукты, а консульство будет обеспечивать экипаж, когда они спишутся с судна", - сообщил Суханов.

По сообщениям второго помощника капитана танкера "Патриот" Михаила Черныша, все три месяца нахождения в Китае, экипаж экономил на питании, но провизионные запасы уже пусты, по всем документам, питания должно хватить только до 16 марта. "Провизионка уже почти пуста. И даже вот эти четыре дня нам просто вообще нечем питаться. Компания отказывается поставить нам самое элементарное питание, до выезда не на чем протянуть", - сказал Черныш и отметил, что ранним утром 20 марта весь экипаж выезжает во Владивосток, куда прибудет вечером того же дня.

С декабря прошлого года танкер "Патриот" находится в порту Ниндэ, куда судно пришло на ремонт. 23 января председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов заявил, что у моряков нет возможности вернуться домой: судоходная компания "Гудзон", которой принадлежит танкер, с 2018 года находится под санкциями США, в связи с чем испытывает финансовые трудности. 19 февраля генконсульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что судовладелец обратился к диппредставительству с просьбой организовать репатриацию моряков.