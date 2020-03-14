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Распространение коронавируса нового типа
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За сутки коронавирусом в Китае заразились 11 человек

1430 человек выздоровели
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© EPA-EFE/LUCA ZENNARO

ТАСС, 14 марта. Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 13 человек, число заразившихся возросло на 11, еще 1430 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом в субботу сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

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По его данным, общее число заболевших в Китае достигло 80 824 человек, выздоровели 65 541, умерли 3189.

Как сообщил комитет, в провинции Хубэй за минувшие сутки зафиксировано четыре новых случая заражения, все они в центре региона Ухане, с которого и началась пандемия. Количество летальных исходов в Хубэе за прошедший день возросло на 13 (десять из них зафиксированы в Ухане), до 3075. Число выздоровевших в провинции увеличилось до 52 943.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 137 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли, в РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

 

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