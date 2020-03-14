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75-летие Победы

Из Якутска стартовали ралли-рейд и лыжный переход в арктический район

Участники ралли-рейда "Кубок льда - 2020", которые первыми доберутся до поселка Тикси в Булунском районе, получат приз в размере 1 млн рублей

ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Экстремальный трек-квест на внедорожниках "Кубок льда - 2020" и лыжный переход из пяти человек стартовали в Якутии. Маршрут обоих мероприятий начинается из Якутска и должен закончиться прибытием в поселок Тикси Булунского района, сообщил ТАСС в субботу главный специалист отдела индустрии туризма министерства предпринимательства, торговли и туризма республики Николай Асаев. Оба мероприятия приурочены к 90-летию со дня образования Булунского района Якутии.

"Экспедиция арктического ралли-рейда "Кубок льда - 2020" стартовала сегодня с территории туристско-рекреационного кластера "Северная мозаика", с этнокультурного комплекса "Улуу Тогой" (находится на Табагинском мысе в 33 км от Якутска). Участники проедут Хандыгу и Тополиное (поселок и село в Томпонском районе), Оймякон и Усть-Неру (село и поселок в Оймяконском районе), Батагай (поселок в Верхоянском районе), затем Хайыр (местность в Усть-Янском районе) - и до Тикси (поселок в Булунском районе). Им предстоит проехать море Лаптевых, соприкоснуться с Северным Ледовитым океаном", - сказал Асаев.

Ралли-рейд проходит впервые в Якутии, в трек-квесте будут участвовать шесть экипажей, которые поедут на внедорожниках. Первый экипаж, который приедет в поселок Тикси, получит главный приз в размере 1 млн рублей. По словам участников трек-квеста "Кубок льда - 2020", самые сложные участки для преодоления в маршруте Якутск - Тикси - это перевал Ольчан, который находится в близости от поселка Усть-Нера в Оймяконском районе, из-за опасных спусков, подъемов и поворотов, а также уже образовавшиеся наледи на реке Яна. Помимо этого, в Булунском районе участников ралли поджидает пурга.

Параллельно в местности "Улуу Тогой" объявлен старт лыжному переходу с маршрутом Якутск - Тикси. Пятеро лыжников намерены пройти около 2 тыс. км и рассчитывают прибыть в Тикси к 9 мая. Переход экстремалы посвятят не только юбилейной дате родного Булунского района, но и 75-летию Победы. "Лыжный переход Якутск - Тикси - это экстремальный переход в составе пять наших опытных лыжников. Представьте себе, они будут идти [практически] пешком, печи у них нет, будут ночевать в палатках. Идти они будут почти два месяца", - сказал председатель Булунского районного совета депутатов Аркадий Алексеев.

Путь пятерых лыжников проложен через скалистые местности и тайгу. Начиная с 14 марта, участники планируют пройти Усть-Алданский, Верхоянский, Эвено-Бытантайский и Булунский районы. Как отметили в Минспорта Якутии, все пятеро спортсменов прошли специальную подготовку и получили медицинское освидетельствование.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий. Помимо того, 2020 год объявлен в Якутии главой региона Айсеном Николаевым Годом патриотизма.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток75-летие Победы
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