СМИ: коронавирус выявлен у еще двоих членов сопровождавшей Болсонару в США делегации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 марта. /ТАСС/. Результаты анализов двоих членов делегации президента Бразилии Жаира Болсонару, сопровождавшей его в поездке в США, показали наличие у них в организме нового коронавируса. Как уточнила в пятницу газета Folha de S.Paulo , речь идет о сенаторе Нелсоне Траде Филью и будущем бразильском после в США Несторе Форстере.

По информации издания, Форстер был среди тех, кто сопровождал Болсонару в ходе посещения им в минувшую субботу поместья президента США Дональда Трампа Мар-о-Лаго во Флориде. После подтверждения первого случая коронавируса в бразильской делегации дипломат добровольно ушел на карантин, сообщает издание.

Что касается Трада Филью, заражение которого подтвердила газете его пресс-служба, парламентарий, возглавляющий комиссию верхней палаты законодательного органа по международным делам, прежде чем самоизолироваться после возвращения из Майами, успел побывать в среду на пленарном заседании, посвященном коронавирусу. Участие в заседании также принимали главы обеих палат парламента Родригу Майя и Дави Алколумбре, глава Центробанка Роберту Кампус Нету, министры экономики Паулу Гедес и здравоохранения Луис Энрике Мандетта, а также ближайшие помощники Болсонару - руководитель генерального секретариата Жоржи Оливейра и секретариата по делам правительства Луис Эдуарду Рамус.

В среду стало известно о том, что у главы пресс-службы Болсонару Фабио Вайнгартена, входившего в состав бразильской делегации, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с главой государства и непосредственно контактировал с ним, а также с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Чиновник был помещен в карантин, а Болсонару, которому 21 марта исполняется 65 лет, и члены его делегации, в том числе министры обороны, госбезопасности и энергетики, в четверг сдали анализы на коронавирус. В пятницу были готовы результаты, которые не выявили у них инфекции.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляниями. К настоящему моменту Минздрав подтверждает 98 случаев, хотя местные власти ранее насчитали свыше 150 человек в 13 штатах. Двенадцать из заболевших находятся в медицинских учреждениях, а остальные - в карантине дома. Порядка 1,5 тыс. человек находятся под наблюдением как "возможные носители вируса", более 1,3 тыс. проб дали отрицательный результат.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.