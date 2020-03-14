{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: коронавирус выявлен у еще двоих членов сопровождавшей Болсонару в США делегации

Как уточнила газета Folha de S.Paulo, речь идет о сенаторе Нелсоне Траде Филью и будущем бразильском после в США Несторе Форстере

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 марта. /ТАСС/. Результаты анализов двоих членов делегации президента Бразилии Жаира Болсонару, сопровождавшей его в поездке в США, показали наличие у них в организме нового коронавируса. Как уточнила в пятницу газета Folha de S.Paulo, речь идет о сенаторе Нелсоне Траде Филью и будущем бразильском после в США Несторе Форстере.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По информации издания, Форстер был среди тех, кто сопровождал Болсонару в ходе посещения им в минувшую субботу поместья президента США Дональда Трампа Мар-о-Лаго во Флориде. После подтверждения первого случая коронавируса в бразильской делегации дипломат добровольно ушел на карантин, сообщает издание.

Что касается Трада Филью, заражение которого подтвердила газете его пресс-служба, парламентарий, возглавляющий комиссию верхней палаты законодательного органа по международным делам, прежде чем самоизолироваться после возвращения из Майами, успел побывать в среду на пленарном заседании, посвященном коронавирусу. Участие в заседании также принимали главы обеих палат парламента Родригу Майя и Дави Алколумбре, глава Центробанка Роберту Кампус Нету, министры экономики Паулу Гедес и здравоохранения Луис Энрике Мандетта, а также ближайшие помощники Болсонару - руководитель генерального секретариата Жоржи Оливейра и секретариата по делам правительства Луис Эдуарду Рамус.

В среду стало известно о том, что у главы пресс-службы Болсонару Фабио Вайнгартена, входившего в состав бразильской делегации, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с главой государства и непосредственно контактировал с ним, а также с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом. Чиновник был помещен в карантин, а Болсонару, которому 21 марта исполняется 65 лет, и члены его делегации, в том числе министры обороны, госбезопасности и энергетики, в четверг сдали анализы на коронавирус. В пятницу были готовы результаты, которые не выявили у них инфекции.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляниями. К настоящему моменту Минздрав подтверждает 98 случаев, хотя местные власти ранее насчитали свыше 150 человек в 13 штатах. Двенадцать из заболевших находятся в медицинских учреждениях, а остальные - в карантине дома. Порядка 1,5 тыс. человек находятся под наблюдением как "возможные носители вируса", более 1,3 тыс. проб дали отрицательный результат.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

 

Теги
БразилияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: Эр-Рияд на две недели прерывает международное авиасообщение из-за коронавируса
Общее число инфицированных коронавирусом нового типа на территории королевства достигло 86
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС