Угроза коронавируса заставила канадцев закупиться едой впрок

ОТТАВА, 14 марта. /ТАСС/. Мировая пандемия коронавируса, к тому же совпавшая в Канаде с началом школьных каникул, заставила жителей Оттавы закупить минимум на несколько недель вперед продукты питания и средства личной гигиены, однако панических настроений среди покупателей и продавцов товаров не наблюдается. В этом в пятницу вечером смог убедиться корреспондент ТАСС, который побывал в нескольких крупных супермаркетах канадской столицы.

Пустые полки

Вечером в пятницу Оттава как правило "вымирает". Шумно только на Маркете - районе центрального рынка, вокруг которого расположено много кафе, ресторанов и дискотек. В километре от этого места уже тихо и спокойно, не говоря уже спальных районах. Так было и вечером в пятницу в крупных сетевых супермаркетах - немногочисленные покупатели неспешно выбирали необходимые товары, а затем также спокойно следовали к кассам.

В целом, в магазинах представлен весь обычный ассортимент, но в некоторых отделах есть как полупустые, так и совсем голые полки. Например, корреспондент ТАСС ни в одном из магазинов не смог обнаружить бананы, туалетную бумагу и антисептики для рук. "Я понимаю, почему люди скупают антисептики - многие боятся коронавируса, но почему наши покупатели раскупили все бананы и туалетную бумагу, не могу вам ответить", - признался один из сотрудников супермаркета.

Также покупатели активно раскупают консервы, хлеб, макароны, сахар, овощи, цитрусовые и курицу. При этом на прилавках по-прежнему в изобилии свежее и замороженное мясо и рыба, сыры и колбасы, различные полуфабрикаты, молочная продукция, соки, чай, кофе, вода, зубная паста, мыло.

"Вы пришли в хорошее время. Днем у нас было очень много покупателей и огромные очереди. В моей практике так тяжело еще не было", - сказала корреспонденту ТАСС кассир одного из супермаркетов. При этом она добавила, что "никакой паники не было, что вы, никто не дрался за еду, все терпеливо ждали своей очереди".