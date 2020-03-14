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Распространение коронавируса нового типа

Угроза коронавируса заставила канадцев закупиться едой впрок

Жители Оттавы закупили продукты питания на несколько недель вперед, однако панических настроений среди покупателей и продавцов товаров не наблюдается
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Описание
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС

ОТТАВА, 14 марта. /ТАСС/. Мировая пандемия коронавируса, к тому же совпавшая в Канаде с началом школьных каникул, заставила жителей Оттавы закупить минимум на несколько недель вперед продукты питания и средства личной гигиены, однако панических настроений среди покупателей и продавцов товаров не наблюдается. В этом в пятницу вечером смог убедиться корреспондент ТАСС, который побывал в нескольких крупных супермаркетах канадской столицы.

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Пустые полки

Вечером в пятницу Оттава как правило "вымирает". Шумно только на Маркете - районе центрального рынка, вокруг которого расположено много кафе, ресторанов и дискотек. В километре от этого места уже тихо и спокойно, не говоря уже спальных районах. Так было и вечером в пятницу в крупных сетевых супермаркетах - немногочисленные покупатели неспешно выбирали необходимые товары, а затем также спокойно следовали к кассам.

В целом, в магазинах представлен весь обычный ассортимент, но в некоторых отделах есть как полупустые, так и совсем голые полки. Например, корреспондент ТАСС ни в одном из магазинов не смог обнаружить бананы, туалетную бумагу и антисептики для рук. "Я понимаю, почему люди скупают антисептики - многие боятся коронавируса, но почему наши покупатели раскупили все бананы и туалетную бумагу, не могу вам ответить", - признался один из сотрудников супермаркета.

Также покупатели активно раскупают консервы, хлеб, макароны, сахар, овощи, цитрусовые и курицу. При этом на прилавках по-прежнему в изобилии свежее и замороженное мясо и рыба, сыры и колбасы, различные полуфабрикаты, молочная продукция, соки, чай, кофе, вода, зубная паста, мыло.

"Вы пришли в хорошее время. Днем у нас было очень много покупателей и огромные очереди. В моей практике так тяжело еще не было", - сказала корреспонденту ТАСС кассир одного из супермаркетов. При этом она добавила, что "никакой паники не было, что вы, никто не дрался за еду, все терпеливо ждали своей очереди".

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Перебоев с едой не будет

В другом супермаркете в самом дальнем углу, где расположены холодильники с молочной продукцией, мороженым и замороженными полуфабрикатами, корреспондент ТАСС увидел десятки огромных, еще запакованных коробок с различной едой. Их как раз готовились раскрывать и разносить товары по полкам два сотрудника магазина. "Без еды не останетесь, не волнуйтесь. Только что пришла фура, разгружаем, завтра все товары будут на месте", - сказал один из них.

При этом он считает, что жители Оттавы в последние несколько дней так активно раскупают еду не только из-за боязни коронавируса, но и из-за начавшихся школьных каникул - в пятницу был последний день занятий, а из-за угрозы распространения пневмонии нового типа школы тут откроются на две недели позже обычного, 6 апреля. "Каждый год перед Рожеством, Днем благодарения (отмечается в ноябре) и на марч-брейк (так в Канаде называют период весенних школьных каникул, в этом году с 16 по 20 марта - прим. ТАСС) всегда ажиотаж в магазинах. Все хотят купить сразу много еды, чтобы потом не ходить в магазин и отдыхать", - пояснил он.

Ситуация с коронавирусом в Канаде

В Канаде первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 25 января в самой густонаселенной провинции Онтарио - в ней проживают 14,5 млн человек, в регионе расположены города Оттава и Торонто. По последним данным, вирус выявлен у 159 человек, один заразившийся умер. Среди заболевших и супруга премьер-министра Джастина Трюдо, которая находится на домашнем карантине. Больше всего заболевших в Онтарио - 59 человек.

Власти Онтарио уже распорядились о закрытии всех школ с 14 марта по 5 апреля - детям добавили две недели каникул. В регионе отменены все детские спортивные секции, соревнования и общественные мероприятия. Также занятия отменены в школах провинций Квебек и Манитоба.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
КанадаРаспространение коронавируса нового типа
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