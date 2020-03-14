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Распространение коронавируса нового типа

Самоизоляция на уровне стран и граждан: пандемия коронавируса меняет привычную жизнь

В течение суток количество стран, где отмечаются случаи заражения новым коронавирусом, перевалило за 120

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса постепенно меняет образ жизни людей во всем мире. Гражданам многих стран рекомендована самоизоляция, а некоторые правительства закрывают границы. Ограничения затрагивают не только свободу передвижения: инфекция вносит коррективы и в работу демократических институтов.

В течение суток количество стран, где отмечаются случаи заражения новым коронавирусом, перевалило за 120: о заболевших сообщили в Венесуэле, Гватемале, Мавритании, Суринаме, Уругвае, Эсватини (Свазиленде). Всего по миру, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения, заразились инфекцией 136 895 человек, 5 077 - с летальным исходом.

В Китае, активно помогающем другим странам, эпидемия пошла на спад - заболели лишь 11 человек, а умерли 13. В Европе, напротив, отмечается пик - в одной только Италии за сутки умерли 250 человек, и это самый большой за время пандемии показатель для этой страны. В России пока только 45 случаев заражения, никто не умер.

Закрытые границы

Чтобы сдержать распространение инфекции, власти РФ с полуночи 16 марта закрывают регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией, за исключением нескольких рейсов. Чартеры некоторое время продолжат работать, но только, чтобы вернуть всех домой. Вышедшей из ЕС Великобритании, а также Белоруссии, Исландии, Молдавии, Сербии и Черногории ограничения пока не коснутся. В Российском союзе туриндустрии ситуацию считают катастрофической и опасаются массового банкротства компаний.

Решение польских властей оказалось даже радикальнее: страна закрыла границы для иностранцев, таким образом временно прекратив свободное сообщение с Шенгенской зоной. Собственных же граждан ждет 14-дневный карантин.

Так или иначе въезд к себе ограничили еще и Абхазия, Албания, Гватемала, Грузия, Дания, Кипр, Пакистан, Украина и Уругвай.

Закрытые заведения

Ограничения в Польше касаются не только прибывающих извне, но и пребывающих внутри. Гражданам запрещено собираться в группы более чем по 50 человек, закрыты торговые центры (исключения касаются лишь продуктовых магазинов внутри), бары, рестораны.

В Австрии досрочно завершился горнолыжный сезон: теперь о закрытии сообщили курорты во всех федеральных землях.

Закрытые встречи

Пандемия повлияла и на формат международных контактов. Если раньше в "онлайн" переходили только научные и промышленные конференции, то теперь режим видеоконференции становится нормальным и для переговоров на высшем уровне. 17 марта обсудят ситуацию в Сирии и миграционный кризис президент Турции Тайип Эрдоган, французский лидер Эмманюэль Макрон, главы кабинетов Германии и Великобритании Ангела Меркель и Борис Джонсон.

В таком же формате пройдут переговоры и президента США Дональда Трампа с коллегами по G7. Причем в этой беседе коронавирус станет одной из центральных тем.

При этом уход международных контактов в "онлайн" нельзя считать надуманной мерой профилактики: он происходит на фоне все более частых сообщений о заражении коронавирусом в непосредственной близости от первых лиц. Инфекция уже была обнаружена у супруги канадского премьера Джастина Трюдо - сам он не заразился, - тесты с отрицательным результатом прошли президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Дании Метте Фредериксен. Находящийся по возрасту в группе риска 73-летний Трамп пока не сдавал анализы, но заявил, что, "вероятнее всего", это сделает.

Закрытые мероприятия

В условиях пандемии по-новому происходят разрешения правительственных кризисов. В Румынии парламент будет утверждать состав кабинета по особой процедуре: претендующий на пост премьере Лудовик Орбан пришлет текст своего заявления дистанционно, кандидаты в министры выступят по видеосвязи, а в сам дезинфицированный зал заседаний будут пускать одновременно не больше 20 парламентариев.

На этом фоне теперь уже слабо выделяется Черногория - последняя страна Европы, где пока еще никто коронавирусом не заразился. Здесь на две недели приостановили свои многотысячные протесты противники отделения от Белграда национальной православной церкви.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
СМИ: Эр-Рияд на две недели прерывает международное авиасообщение из-за коронавируса
Общее число инфицированных коронавирусом нового типа на территории королевства достигло 86
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