{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Эр-Рияд на две недели прерывает международное авиасообщение из-за коронавируса

Общее число инфицированных коронавирусом нового типа на территории королевства достигло 86

ТАСС, 14 марта. Власти Саудовской Аравии распорядились приостановить с утра воскресенья сроком на две недели международное авиасообщение в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом в субботу сообщило Саудовское агентство печати (САП) со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел королевства.

По их данным, международное сообщение, за исключением отдельных случаев, будет прервано в 11:00 по местному времени (совпадает с мск) в воскресенье. Информации о том, какие рейсы не подпадут под запрет, пока не приводится.

Кроме того, указал источник САП, граждане Саудовской Аравии или проживающие на территории страны лица будут отправлены в дополнительный официальный отпуск в случае, если не смогут вернуться к работе вовремя из-за приостановки авиасообщения или в связи с необходимостью пройти карантин после возвращения в королевство.

В пятницу телеканал Al Arabiya информировал, что общее число инфицированных коронавирусом нового типа на территории королевства достигло 86. По данным телеканала, одна пациентка из новых зараженных недавно вернулась из Франции и была изолирована в госпитале Эр-Рияда, еще один такой человек прибыл из поездки в Италию и сейчас находится в медицинском учреждении в городе Эль-Катиф.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 137 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли, в РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

 

Теги
Саудовская АравияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,2 тысячи
Умерли 49 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС