В Белом доме заявили, что Трампу не нужно обследоваться на коронавирус

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу не требуется проходить обследование на выявление нового коронавируса, поскольку его контакты с носителями этого заболевания были минимальны. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом заявлении лечащего врача американского лидера Шона Конли.

Он напомнил, что в минувшие выходные дни глава государства вел переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару и "ненадолго вступил в контакт" с двумя заболевшими коронавирусом. "Контакты первого лица с президентом были крайне ограничены (фотосъемка, рукопожатие). Он [Трамп] проводил больше времени в непосредственной близости от второго лица, все контакты происходили до появления каких-либо симптомов. Эти контакты представляют низкий риск передачи [инфекции], в соответствии с рекомендациями ЦКПЗ (федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США - прим. ТАСС), показаний для ухода на домашний карантин в настоящее время нет", - отметил врач.

"Кроме того, поскольку у самого президента нет симптомов, обследование на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) в настоящее время не нужно. Я буду продолжать внимательно следить за президентом и заботиться о нем, и буду информировать вас по мере поступления дополнительной информации", - заключил Конли.

Ранее в пятницу на пресс-конференции в Белом доме Трамп сообщил, что, "вероятнее всего", в скором времени пройдет обследование на коронавирус. При этом президент США уточнил, что это решение не связано с тем, что он контактировал с бразильским чиновником, у которого позднее было диагностировано заболевание. Трамп подчеркнул, что у него нет симптомов заражения новым коронавирусом, поэтому нет необходимости проходить обследование на выявление заболевания.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США составляет 2204, умерли 49 человек. Президент США ввел в пятницу общенациональный режим чрезвычайной ситуации, что позволит убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов на борьбу со вспышкой коронавируса. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.