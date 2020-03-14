{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Совфеде ввели специальные меры в связи с распространением коронавируса

На входе в здание верхней палаты стоят люди в медицинских масках и халатах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Cпециальные меры в связи с распространением коронавируса введены в Совете Федерации: всех входящих в здание - и сенаторов, и сотрудников, и посетителей - с 14 марта поверяют тепловизорами, а также просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

На входе стоят люди в медицинских масках и халатах, которые перед проходом посетителя через рамку металлодетектора проверяют всех на наличие повышенной температуры.

По словам одного из сотрудников, эти меры введены по особому распоряжению. Как пояснили в пресс-службе, это решение аппарата Совета Федерации, "основанное на рекомендациях оперативных штабов" по коронавирусу.

"Все действия и решения по организации порядка на территории помещений Совета Федерации определены решениями аппарата Совета Федерации и Управления делами президента. Мы следим за развитием ситуации и основываемся на рекомендациях и федерального, и московского штабов", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы СФ Владислав Пономаренко.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Родителям в Москве разрешат не водить детей в школу из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС