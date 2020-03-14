В Совфеде ввели специальные меры в связи с распространением коронавируса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Cпециальные меры в связи с распространением коронавируса введены в Совете Федерации: всех входящих в здание - и сенаторов, и сотрудников, и посетителей - с 14 марта поверяют тепловизорами, а также просят обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью, передает корреспондент ТАСС.

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На входе стоят люди в медицинских масках и халатах, которые перед проходом посетителя через рамку металлодетектора проверяют всех на наличие повышенной температуры.

По словам одного из сотрудников, эти меры введены по особому распоряжению. Как пояснили в пресс-службе, это решение аппарата Совета Федерации, "основанное на рекомендациях оперативных штабов" по коронавирусу.

"Все действия и решения по организации порядка на территории помещений Совета Федерации определены решениями аппарата Совета Федерации и Управления делами президента. Мы следим за развитием ситуации и основываемся на рекомендациях и федерального, и московского штабов", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы СФ Владислав Пономаренко.