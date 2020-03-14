В Нижегородской области ввели режим повышенной готовности из-за риска завоза коронавируса

ТАСС, 14 марта. Власти Нижегородской области обязали руководителей предприятий и организаций усилить меры по выявлению заболевших среди приезжающих из иностранных государств, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, и организовать "входной фильтр" при проведении массовых мероприятий. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой правительства Нижегородской области.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции. В регионе планируется реализовать ряд мер, которые позволят защитить нижегородцев от заражения респираторными заболеваниями", - сказано в сообщении.

На время действия режима повышенной готовности руководителям предприятий и организаций Нижегородской области поручили по возможности измерять температуру тела сотрудников, чтобы своевременно выявлять заболевших. Подобный контроль намерены организовать и в учебных заведениях. Введенный режим предполагает отмену или перенос массовых мероприятий с участием представителей других государств, прибывших в Россию менее 14 дней назад. Перед началом деловых, спортивных, культурных и развлекательных встреч с большим количеством участников организаторы должны организовать "входной фильтр" для выявления заболевших.

Данные о прибывших в регион будут фиксировать на горячей линии Нижегородского территориального центра медицины катастроф по телефону: 8 (831) 250-94-03. При проявлении первых симптомов заболевания приехавшим из-за границы следует вызвать врача на дом, не посещать больниц и поликлиник самостоятельно. При этом рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу, минимизировать выход в общественные места, уточняется в сообщении пресс-службы. "В документе, подписанном Глебом Никитиным, указано, что работодатели и образовательные, социальные учреждения должны незамедлительно уведомлять Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией", - уточняется в сообщении.

Предприятия, учреждения и организации должны обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. В местах пребывания людей в закрытых помещениях необходимо установить бактерицидные облучатели. Кроме того, указ губернатора Нижегородской области предписывает приостановить продажу готовых блюд по системе самообслуживания. Министерству здравоохранения Нижегородской области поручено обеспечить оформление больничных медицинским работникам, которые выезжают или выходят на дом по вызовам людей, посещавших территории иностранных государств, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

"Сложная обстановка требует от каждого из нас максимально ответственного отношения ко всем мерам профилактики. От этого зависит не только личное здоровье каждого человека, но и благополучие общества в целом. На данный момент в регионе не выявлено новых случаев заболевания. У единственной пациентки уже давно нет признаков ОРВИ. Сегодня взяты контрольные пробы. Те, кто контактировал с ней, находятся под наблюдением", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина.