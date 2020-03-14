В Токио начала цвести сакура

По их данным, цветение сакуры в этом году в Токио началось на 12 дней раньше обычного и на семь дней раньше, чем в 2019 году. В то же время, как смог убедиться корреспондент ТАСС, в центральной части Токио примерно с 14:00 по местному времени (08:00) мск пошел снег, а температура воздуха резко опустилась до двух градусов Цельсия. В то же время японские метеорологи уже на следующей неделе прогнозируют потепление до 23 градусов Цельсия.

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Сезон цветения сакуры официально начался в Токио в субботу. Об этом объявило столичное метеорологическое управление.Метеорологи рано утром проверили контрольное дерево в синтоистском святилище Ясукуни.

Полюбоваться цветением сакуры, однако, в этом году местным жителям и иностранным туристам в привычном виде, скорее всего, не удастся из-за угрозы распространения коронавируса. Столичные власти уже призвали жителей отказаться от пикников в парках во время сезона цветения сакуры. Несмотря на то что речь идет об открытых пространствах, власти города решили, что пикники могут представлять опасность с точки зрения контроля за распространением вируса.

Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Пик ее цветения обычно приходится на начало апреля.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии составляет почти 1,4 тыс., включая 697 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который на протяжении почти месяца находился в карантине в порту японского города Иокогама. Умерли 28 человек, включая семь пассажиров круизного судна.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились около 137 тыс. человек, свыше 5 тыс. умерли, в РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.