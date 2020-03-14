В Москве родители будут сами решать, посещать ли их детям школу из-за коронавируса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Родители московских школьников будут сами решать, водить ли детей в учебные заведения, соответствующие изменения внесены в указ мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности" в связи с профилактикой коронавируса.

"Органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее образование, обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей", - говорится в документе, размещенном на сайте мэра и правительства столицы.

Как сообщил Собянин на своем сайте, обычные уроки при этом будут продолжаться. А детям, которых родители временно забрали из школы, руководство учебных заведений постарается обеспечить уроки в дистанционной форме. "Московская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества", - отметил он. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.