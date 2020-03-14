В Москве родители будут сами решать, посещать ли их детям школу из-за коронавируса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Родители московских школьников будут сами решать, водить ли детей в учебные заведения, соответствующие изменения внесены в указ мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности" в связи с профилактикой коронавируса.
"Органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее образование, обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей", - говорится в документе, размещенном на сайте мэра и правительства столицы.
Как сообщил Собянин на своем сайте, обычные уроки при этом будут продолжаться. А детям, которых родители временно забрали из школы, руководство учебных заведений постарается обеспечить уроки в дистанционной форме. "Московская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества", - отметил он. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.
Также мэр отметил, что в подписанном им указе режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), официально признается обстоятельством непреодолимой силы. "В сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств", - написал он.
Сообщалось, что столичный департамент образования издал приказ, по которому учащиеся образовательных учреждений, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу стран, с 10 марта не будут в течение двух недель допущены к занятиям. В списке упоминались КНР, Республика Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания, а также другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Речь шла о том, чтобы детей, которых по мерам профилактики не допустят к занятиям в школе, перевести на дистанционную форму обучения.
В Москве выявлено 24 случая коронавирусной инфекции. Общее число зараженных в РФ увеличилось за сутки с 34 до 45 человек. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 137 тыс. человек, свыше 5 тыс. умерли.