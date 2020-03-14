В Италии из-за коронавируса наблюдается снижение уровня загрязнения воздуха

"Новые данные со спутника Copernicus Sentinel-5P свидетельствуют о снижении уровня загрязнения воздуха, в частности, выбросов диоксида азота, над Италией, - отмечается в коммюнике агентства. - Это сокращение особенно заметно в северной Италии, что совпадает с введением властями страны мер для предотвращения распространения коронавируса".

ПАРИЖ, 14 марта. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. Европейское космическое агентство отмечает снижение степени загрязнения атмосферы в Италии после введения контрмер против распространения коронавируса на территории этой страны.

По словам руководителя миссии Клауса Зенера, "снижение выбросов диоксида азота особенно очевидно над долиной реки По". Как указали организации, в определенной степени на уменьшение объемов загрязнения повлияло "снижение трафика и промышленной активности".

По последним данным, общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 14955, умерших - 1266 человек.

Как подсчитали специалисты, 20% всех жертв нового вируса в мире приходятся на Италию. Локальная вспышка здесь была выявлена 21 февраля на севере страны, где сохраняется наибольшее число заразившихся, а также скончавшихся. До настоящего момента в Италии было сделано почти 10 тыс. анализов на коронавирус.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.