Матвиенко поручила "строго спросить" Минпромторг о причинах дефицита медицинских масок

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты по экономической политике "строго спросить" главу Минпромторга Дениса Мантурова о причинах дефицита антисептиков и медицинских масок на фоне угрозы распространения коронавируса.

Во время выступлений сенаторов на внеочередном пленарном заседании в субботу зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов заявил, что медицинские маски и антисептики в Москве "купить невозможно".

"Если эта информация соответствует действительно, то надо будет еще раз нам оперативно обратиться [к Минпромторгу]. Действительно, тема тревожная, так не должно быть, вы правы", - сказала Матвиенко в ответ на выступление сенатора.

В свою очередь глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что на следующей неделе у комитета запланирована встреча с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Кутепов заверил, что все вопросы ему будут заданы.

"Подготовьте наше обращение, давайте передадим письменно. Строго спросите, почему всего этого нет у нас в аптеках и там, где положено", - добавила спикер.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 45 случаев заражения.