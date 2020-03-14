{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Матвиенко поручила "строго спросить" Минпромторг о причинах дефицита медицинских масок

На заседании сенатор Сергей Мамедов заявил, что медицинские маски и антисептики в Москве "купить невозможно"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты по экономической политике "строго спросить" главу Минпромторга Дениса Мантурова о причинах дефицита антисептиков и медицинских масок на фоне угрозы распространения коронавируса.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

Во время выступлений сенаторов на внеочередном пленарном заседании в субботу зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов заявил, что медицинские маски и антисептики в Москве "купить невозможно".

"Если эта информация соответствует действительно, то надо будет еще раз нам оперативно обратиться [к Минпромторгу]. Действительно, тема тревожная, так не должно быть, вы правы", - сказала Матвиенко в ответ на выступление сенатора.

В свою очередь глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что на следующей неделе у комитета запланирована встреча с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Кутепов заверил, что все вопросы ему будут заданы.

"Подготовьте наше обращение, давайте передадим письменно. Строго спросите, почему всего этого нет у нас в аптеках и там, где положено", - добавила спикер.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 45 случаев заражения.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМантуров, Денис ВалентиновичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Намибии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС