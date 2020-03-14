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Распространение коронавируса нового типа
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Грузия не будет пропускать россиян через свои границы с Азербайджаном и Арменией

Ранее премьер-министры Грузии, Армении и Азербайджана договорились закрыть границы с 14 марта на 10 дней

ТБИЛИСИ, 14 марта. /ТАСС/. Граждане России не смогут пересекать границы Грузии с Арменией и Азербайджаном, так как с субботы введен запрет на их пересечение представителями третьих стран в связи с пандемией коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе администрации грузинского правительства.

"Грузино-армянская и грузино-азербайджанская границы закрыты для граждан третьих стран, в том числе россиян. Их попросту не пропустят. В случае, если у кого-то построен транзитный маршрут через указанные страны, придется его поменять. Грузия, Армения и Азербайджан впускают в свои страны лишь своих граждан", - сказала сотрудница пресс-службы администрации правительства.

Премьер-министры Грузии, Армении и Азербайджана в пятницу договорились закрыть с 14 марта на 10 дней границы в связи с пандемией нового коронавируса. Как уточнили в грузинском правительстве, ограничения не коснутся грузовых перевозок. Вместе с тем три страны договорились беспрепятственно разрешать своим гражданам возвращаться на родину.

В Грузии к настоящему моменту зафиксировано 30 случаев заражения новым коронавирусом. Грузинские врачи также сообщают о выздоровлении одного из инфицированных.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, началась в конце 2019 года в Центральном Китае и с тех пор распространилась более чем на 120 стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 45 случаев заражения инфекцией.

Теги
АзербайджанАрменияГрузияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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