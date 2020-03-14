Мишустин утвердил меры борьбы с коронавирусом на территории России

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Решение было принято по результатам совещания, прошедшего 12 марта.

Самоизоляция на уровне стран и граждан. Пандемия коронавируса меняет привычную жизнь

"Минздраву России, Роспотребнадзору [поручено] обеспечить трансформацию соответствующих разделов ведомственных информационных систем, содержащих информацию о новой коронавирусной инфекции, в легкодоступный и удобный для граждан формат", - говорится в сообщении. Также Минздраву России поручено довести до медицинских оранизаций алгоритм действий при выявлении коронавируса.

ФСБ России совместно с МВД и МИД России внесет в правительство проект акта, предусматривающий пременную приостановку с 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы, (за исключением граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации).

При этом Минпромторгу России поручено предоставить информацию о возможном производстве в РФ средств индивидуальной защиты (костюмы, дезинфекторы), с указанием видов и объемов производимой продукции.

Правительству Московской области и Москвы Мишустин поручил организовать для врачей курсы повышения квалификации по вопросам биобезопасности в подведомственных Роспотребнадзору учреждениях.