Минпросвещения рекомендует временно перейти на дистанционное обучение

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения России в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников местных образовательных учреждений на дистанционное обучение, сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

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"В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.

В Минпросвещения подчеркнули, что в большинстве регионов в ближайший период грядут плановые каникулы.

"У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания. Это то, что уже удалось создать благодаря работе в рамках нацпроекта "Образование" и, прежде всего, это ресурс "Российской электронной школы", содержащий свыше 120 тыс. уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступный всем онлайн", - привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Он отметил, что в России уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение. Также регионам будет оказана необходимая методическая помощь.