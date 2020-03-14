Адвокат: результаты восьми экспертиз по делу Абызова не подтвердили ущерб в 4 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ ознакомил всех фигурантов дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова с результатами финансовых и экономических экспертиз, проведенных в рамках следствия. Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Григорий Иванищев, результаты полученных экспертиз не подтвердили ущерб, который, по данным СК, составляет 4 млрд рублей.

"Бухгалтерско-финансовые и экономические экспертизы, с которыми ознакомились все фигуранты и их защитники, не подтверждают доводы следствия о том, что кто-то что-то украл. Исходя из полученных результатов этих экспертиз, до настоящего времени ущерб не подтвержден", - сказал защитник гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова.

По словам адвоката, в рамках расследования уголовного дела было проведено восемь экспертиз. "Проведение [экспертиз] было назначено в конце мая, а результаты, с которыми нас ознакомили, были получены только в прошлом месяце", - уточнил он.