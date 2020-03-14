Минобрнауки рекомендовало вузам сократить число проводимых массовых мероприятий

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минобрнауки рекомендовало руководству российских вузов для профилактики распространения коронавируса нового типа максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий. Соответствующее письмо ректорам имеется в распоряжении ТАСС.

"В целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России рекомендует максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий", - говорится в документе.

Отмечается, что мера касается, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, их рекомендуется проводить онлайн.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.