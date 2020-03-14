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Матвиенко рассчитывает, что ничто не помешает провести парад Победы в Москве 9 мая

Спикер Совета Федерации напомнила, что на парад приглашены главы иностранных государств

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что "ничто не помешает" России провести торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и парад в Москве 9 мая.

"На парад Победы приглашены главы государств, надеюсь, что ничто нам не помешает провести столь важное, нужное для всех нас мероприятие, как празднование 75-летия Победы и торжественный парад на Красной площади", - сказала Матвиенко в субботу журналистам.

Москва продолжает подготовку к приезду иностранных гостей на Парад Победы 9 мая, но будет учитывать развитие ситуации с коронавирусом, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что торжества в честь 75-летия Победы следует провести на самом высоком уровне.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие ПобедыРаспространение коронавируса нового типа
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