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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор назвал различия COVID-19 и гриппа

Смертность от заболевания, вызванного коронавирусом, выше, чем от сезонного гриппа, констатировали в ведомстве

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор сообщил на своем сайте основные различия между вызываемой коронавирусом болезни COVID-19 и гриппом, отметив, что симптомы схожи, но отличается тяжесть протекания заболевания. Также COVID-19 распространяется медленнее, чем грипп.

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"Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в пять-шесть дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет три дня", - говорится в распространенном в субботу сообщении.

Также отмечается, что основной причиной передачи гриппа является предсимптомная передача в первые три-пять дней, для COVID-19 она не является основной причиной передачи инфекции. Число вторичных случаев заражения для вируса COVID-19 составляет от 2 до 2,5, что превышает аналогичные показатели у гриппа.

В сообщении подчеркивается, что важным фактором передачи вируса гриппа в обществе являются дети. Вирус COVID-19 редко затрагивает возрастную группу 0-19 лет. Риск тяжелого течения заболевания возрастает для людей пожилого возраста и страдающих сопутствующими заболеваниями.

"Эти два вируса имеют похожий спектр симптомов, доля тяжелых случаев, по-видимому, отличается. Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% - тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа", - сообщает ведомство. Отмечается, что смертность от COVID-19 выше, чем от сезонного гриппа, данные говорят о том, что общий коэффициент смертности составляет 3-4%, смертность сезонного гриппа обычно значительно ниже 0,1%.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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