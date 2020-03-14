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Распространение коронавируса нового типа

Посольства Австрии прекращают выдачу виз из-за коронавируса

Мера касается выдачи виз и подачи заявлений. Исключением стали заявления от близких родственников граждан Австрии или граждан ЕС

ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Посольства и консульства Австрии прекращают выдачу виз по всему миру с целью борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в субботу Министерство иностранных дел Австрии, заявление которого было распространено по каналам Австрийского агентства печати.

"Это новая мера, чтобы обуздать коронавирус, избегая ненужных поездок", - говорится в заявлении МИД Австрии.

Мера касается выдачи виз и подачи заявлений. Исключением стали заявления от близких родственников граждан Австрии или граждан ЕС. "Мера служит также защите сотрудников посольств", - добавил МИД.

Австрийские власти для минимизации распространения коронавируса запретили до апреля проведение крупных массовых мероприятий. Администрации центральных музеев, театров, кинотеатров, выставок, концертов, ночных клубов и спортивных событий объявили о закрытии площадок до 3 апреля в соответствии с указом правительства. Занятия во всех высших учебных заведениях, школах и детских садах переводятся на удаленный режим до 12 апреля. С 16 марта Австрия закрывает торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, ограничивает время работы ресторанов до 15:00.

Новым коронавирусом в Австрии заразились 602 человека, один из них умер, шесть выздоровели.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.

Теги
АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
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