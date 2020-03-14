В Париже около 400 "желтых жилетов" участвуют в акции протеста

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Около 400 участников движения "желтых жилетов" принимают участие в акции протеста в Париже, несмотря на введенный властями Франции запрет на проведение собраний с числом участников больше 100 в связи с коронавирусом. Об этом сообщили в префектуре столичной полиции.

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Акция протеста началась недалеко от вокзала Монпарнас, расположенного в 14-м округе Парижа. Манифестанты в настоящий момент направляются в сторону района Берси в сопровождении многочисленных жандармов и полицейских.

Префектура полиции Парижа в Twitter сообщила, что во время манифестации группа агрессивно настроенных демонстрантов попыталась устроить беспорядки, в ситуацию вынуждены были вмешаться правоохранители. По последним данным властей, полиция задержала 17 участников акции протеста.

13 марта премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил о запрете на проведение публичных мероприятий с более чем 100 участниками в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. О первых случаях заражения коронавирусом во Франции стало известно в конце января. Согласно последним данным Минздрава республики, число инфицированных в стране составило 3661 человек, умерших 79.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям. Также участники протестного движения высказывают недовольство планами властей провести пенсионную реформу, которая предполагает, в частности, отмену особых пенсионных тарифов для нескольких десятков категорий граждан.