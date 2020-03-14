Митрополит Иларион заявил, что в храмах могут начать проверять на симптомы коронавируса

"Я думаю, что нельзя и этого исключить, [проверять людей с симптомами коронавируса перед входом в храм]. Но я со своей стороны уже призвал наших верующих: если у них есть признаки простуды, не приходить в храм, чтобы не заражать других", - сказал митрополит в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.

Он добавил, что РПЦ не планирует закрытия храмов и отмены служб на время пандемии. "Я вам точно могу сказать, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения. А вот вопрос о том, кто будет участвовать в таких богослужениях, как люди будут себя вести, <...> как мы будем предохранять людей от возможного распространения вируса - это тот вопрос, на который церковь будет отвечать в каждом конкретном случае, в зависимости от распространения вируса, и, конечно, прислушиваясь к городским властям, и прислушиваясь к профессиональным медицинским работникам", - заявил он.

Митрополит Иларион заверил, что священники Русской церкви также продолжат посещать заболевших прихожан. "Конечно, священники будут посещать больных, в том числе инфицированных вирусом, по их просьбе, и, конечно, церковь никого не оставит в беде", - сказал митрополит.

Глава ОВЦС отметил, что "церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, и церковь всегда будет заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов". Ранее Священный синод РПЦ призвал соблюдать профилактические меры в приходах и монастырях в связи с ситуацией с коронавирусом.