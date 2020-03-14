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Судно-спасатель 16 марта прибудет к траулеру, потерявшему ход в Охотском море

До прибытия спасательного судна потерявший ход траулер будет удерживать на контроле "Мыс Меньшиков"

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Ледово-спасательное судно "Сибирский" прибудет к потерявшему ход среднему рыболовному траулеру "Мыс Датта" в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Поскольку судно ["Мыс Датта", порт приписки Невельск] потеряло ход <…> в районе острова Парамушир, находящийся рядом траулер "Мыс Меньшикова" взял судно на буксир для удержания его от дрейфа на мель. Вызван спасатель - ледово-спасательное судно "Сибирский", оно должно подойти к 3 утра (мск) понедельника, предположительно", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В ведомстве разъяснили, что "Мыс Меньшиков" будет удерживать на контроле траулер, потерявший ход, до прибытия спасательного судна. Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, в районе нахождения судна "Мыс Датта" ветер 11 м/с, волнение - 2 м.

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