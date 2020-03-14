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Распространение коронавируса нового типа

Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса

При этом жителям позволят выходить из дома, чтобы купить продукты, лекарства и предметы первой необходимости

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Испании запретит все перемещения жителей страны, кроме как в случаях крайней необходимости. Об этом сообщила в субботу газета El Mundo со ссылкой на источники в кабинете министров.

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По ее информации, на проходящем сейчас экстренном заседании Совета министров примут ряд мер, направленных на сдерживание распространения нового коронавируса, в частности будет одобрено введение режима повышенной готовности. В соответствии с ним власти королевства позволят жителям выходить из дома, чтобы купить продукты питания, фармацевтические препараты и предметы первой необходимости. Испанцам также можно будет посещать больницы и рабочие места в случае необходимости. Кроме того, выйти из дома можно будет в случае форс-мажорных обстоятельств.

В скором времени принимаемые меры огласит председатель правительства королевства Педро Санчес.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. По версии Минздрава, к настоящему моменту выявлено более 5,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 136 человек умерли.

Теги
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