Мишустин: россиянам следует минимизировать все поездки за границу из-за коронавируса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о рекомендации правительства для всех россиян минимизировать все поездки за границу из-за коронавируса.

"Мы просим наших граждан минимизировать поездки", - заявил председатель правительства на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он напомнил, что кабинет министров уже обратился "ко всем федеральным органам исполнительной власти, чтобы они максимально воздержались от командировок и отменили их, а также поездки в личных целях". "И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем", - подчеркнул Мишустин.

Мишустин распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах на 14-15 марта для предотвращения распространения коронавируса.

"На эти выходные, на два выходных дня прошу также во всех регионах дополнительно усилить контроль на пунктах пропуска, а также в аэропортах и на вокзалах как для наших, так и для иностранных граждан", - заявил председатель правительства.

Глава кабинета министров напомнил об уже принятых упреждающих мерах. "И правительством, и оперативным штабом, и соответствующими регионами были приняты целый ряд ограничений заранее, которые позволили не так быстро распространять инфекцию в России", - сказал Мишустин. В первую очередь он назвал "ограничение авиаперелетов с Евросоюзом". "Практически мы ограничили перелеты во все страны Евросоюза, в Швейцарию и Норвегию с нуля часов 16 марта. Это нам поможет снизить риск распространения коронавируса", - отметил премьер-министр.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.