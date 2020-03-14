Мишустин предложил сократить количество массовых мероприятий в регионах

"Мы во всех регионах просим сократить - необходимо просто это сделать - количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых", - заявил председатель правительства на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мишустин попросил отнестись спокойно к этой мере. "Это профилактика, это упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась", - пояснил он.

По его словам, "в первую очередь подвержены заболеванию в опасной форме люди пожилые, и массовые мероприятия, когда могут разносчиками инфекции также стать члены семьи, - это самый важный элемент, от которого нужно оберечь наших родных людей". "Наша тактика здесь - работать на опережение", - подчеркнул премьер-министр. "Мы действовали осторожно, продуманно, но последовательно, и благодаря именно этому у нас пока только 45 случаев заболевания", - отметил глава кабмина. "Но эта ситуация меняется, и мы не должны допустить быстрого проникновения вируса в нашу страну и его распространения", - указал он.