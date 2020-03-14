Мишустин предложил переводить на карантин на 14 дней людей из групп риска по коронавирусу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости ввести 14-дневный карантин для людей из групп риска по коронавирусу.

На стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией председатель правительства отметил появление новой тенденции: "У нас коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся в частности, из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили". "И в этой связи необходимо сосредоточить усилия на контроле за группами риска, то есть за российскими гражданами и за иностранцами, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией", - считает глава кабинета министров. По его словам, "для этого требуется переводить их на 14-дневный карантин и врачебное наблюдение".

"Здесь медлить нельзя, нужна, в общем-то, быстрая диагностика и оперативные меры при выявлении заболевания так, как это сделано в Москве", - уверен Мишустин. "Эту практику необходимо распространить на все регионы страны", - указал он.