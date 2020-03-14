Борьбой с коронавирусом в России займется межведомственный координационный совет

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу сообщил о создании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. В него войдут члены уже работающего оперативного штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией, комиссии по устойчивости экономической ситуации в стране, а также руководители регионов.

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

Совет будет заседать ежедневно. На стратегической сессии в субботу ее участники обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией и выработали первоочередные решения.

Контроль на границах

Мишустин распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах на 14-15 марта для предотвращения распространения инфекции в России. Проверять будут как россиян, так и иностранцев.

Он также обратился к россиянам, которые хотели бы в этой время выехать за рубеж, минимизировать все поездки. Федеральные власти уже обратились к чиновникам, чтобы те "максимально воздержались от командировок и отменили их, а также поездки в личных целях". "И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем", - добавил премьер.

Меры в стране

Глава правительства предложил ввести 14-дневный карантин для всех людей из групп риска, в которые входят не только прибывшие из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой, но и члены их семей.

Власти просят во всех регионах сократить количество массовых мероприятий, развлекательных, спортивных, деловых. Глава правительства призвал отнестись к этой профилактической мере спокойно.

Премьер убежден, что благодаря тактике действий на опережение российским властям удалось избежать массового инфицирования граждан и жителей России. В то же время он указал на то, что ситуация меняется и необходимо не допустить быстрого проникновения вируса в Россию и его распространения.