Дети из России и стран СНГ откроют аллею городов-героев в "Орленке" к годовщине Победы

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Тематическая образовательная программа "Победа одна на всех" пройдет во Всероссийском детском центре "Орленок" в преддверии дня 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этой смены дети из России и стран СНГ откроют Аллею городов-героев, встретятся с героями Советского Союза и России и проведут шествие Бессмертного полка, сообщил ТАСС директор центра Александр Джеус.

"В канун праздника [9 мая] в "Орленке" будет реализована образовательная программа "Победа одна на всех", она объединит воспитанников военно-патриотических объединений. Ребята приедут из всех регионов России и государств СНГ: Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргыстана и Узбекистана. Они откроют Аллею городов-героев, проведут торжественный смотр-парад, встретятся с героями Советского Союза и России, станут участниками встречи с актерами фильма "В бой идут одни старики", - сказал Джеус.

Он отметил, что одним из главных событий смены станет акция "Бессмертный полк". Также пройдет военно-спортивная игра "Орленок", где подростки проявят себя в строевой, огневой, медицинской, начальной туристической подготовке и рукопашном бое.

"Наша задача - дать молодому человеку пищу для ума, заострить его внимание на правдивых фактах истории, связанных в том числе с Великой Отечественной войной, научить его анализировать и делать выводы ", - добавил директор центра, отметив, что в каждой смене проходят тематические дни, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на которых детям рассказывают о подвигах солдат и ключевых событиях войны.

О центре

Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" открылся в 1960 году в 45 км от города Туапсе на берегу Черного моря. В 1992 году его преобразовали во Всероссийский детский центр "Орленок", состоящий из нескольких лагерей, где летом одновременно могут отдыхать 3,5 тыс. детей. Зимой работают лагеря "Солнечный", "Звездный", "Штормовой", "Стремительный", принимающие в сумме 1500 детей.