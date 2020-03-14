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Распространение коронавируса нового типа

Индия официально объявила вспышку коронавируса бедствием

Такое решение позволяет штатам страны использовать средства из специальных фондов, предназначенных для ликвидации последствий стихийных бедствий

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Индии объявило вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом, национальным бедствием. Об этом сообщается в субботу в Twitter официального представителя МИД страны.

"Правительство Индии приняло решение рассматривать вспышку COVID-19 официально объявленным бедствием в целях оказания помощи в рамках государственного фонда реагирования на стихийные бедствия", - указывается в сообщении.

Такое решение позволяет штатам страны использовать средства из специальных фондов, предназначенных для ликвидации последствий стихийных бедствий. Деньги пойдут в том числе на оказание помощи инфицированным и семьям тех, кто погиб от вируса.

Всего в Индии отмечено 84 заболевших (ранее сообщалось о 85, но один случай пока не подтвердился), 10 из которых уже выздоровели, двое скончались.

 

Теги
ИндияРаспространение коронавируса нового типа
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