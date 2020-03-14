У священников и сотрудников приходов Московской епархии будут измерять температуру

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Храмы и монастыри Московской городской епархии должны ввести принятые Священным синодом Русской православной церкви (РПЦ) меры для профилактики коронавируса, в том числе измерение температуры тела священнослужителей и сотрудников приходов. Об этом говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о введении ряда мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, опубликованном на сайте Московской епархии в субботу.

"Настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей города Москвы надлежит принять меры по реализации в подведомых приходах, подворьях и монастырях указаний [о профилактике коронавируса], содержащихся в синодальном Заявлении. <...> Кроме того, <...> организовать ежедневную термометрию священнослужителей, церковнослужителей и иных сотрудников приходов, подворий и монастырей <...> и не допускать присутствие сотрудников с признаками ОРВИ", - говорится в документе.

Ранее Священный синод РПЦ призвал монастыри и приходы соблюдать профилактические меры в связи с ситуацией с коронавирусом. Среди мер, предусмотренных Синодом - дезинфекция сотрудниками рук, применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов (особых шкафчиков для хранения) икон, к которым прикладываются верующие, и использование для причастия одноразовых стаканчиков.