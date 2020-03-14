Украина закрывает въезд жителям Донбасса из-за коронавируса

"Люди с регистрацией на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей не будут пропускать через КПП", - говорится в субботу в сообщении украинского правительства.

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о мерах противодействия распространению коронавируса, которым, в частности, запрещает въезд жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на территорию страны.

Также в документе кабинета министров говорится о запрете на въезд в страну иностранным гражданам сроком на две недели. "Документом предусмотрено: временно закрыть с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения, а также временно запретить с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан)", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, отмечает правительство, для граждан Украины, путешествующих на собственном автотранспорте, пункты пропуска будут открыты.

В правительстве уточнили, что в условиях пандемии коронавируса с понедельника, 16 марта, граждане Украины или иностранцы с правом проживания в стране будут подвергнуты 14-дневному карантину на базе медучереждений при наличии определенных симптомов: температуры, кашля и других. Если же на момент прохождения пограничного контроля въезжающие на Украину люди выглядят здоровыми, то они не будут изолированы.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выступил с видеообращением, в котором призвал украинцев вернуться домой авиатранспортом в течение трех дней, поскольку с 17 марта будет остановлено авиасообщение с рядом стран. При этом, он отметил, что украинцев, которые по объективным причинам не успеют вернуться, будут эвакуироваться спецбортами.