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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор сообщил о наличии во всех регионах тест-систем для выявления коронавируса

В ведомстве уточнили, что на инфекцию обследуют всех, кто выезжал в страны, где фиксируются случаи заражения
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© Валерий Шарифулин/ТАСС
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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Тест-системы для определения нового коронавируса есть в каждом регионе России в достаточном количестве.

Об этом в субботу сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Сегодня тест-системы для определения коронавируса есть в каждом субъекте Российской Федерации, на коронавирусную инфекцию обследуют всех, кто выезжал в страны, где фиксируется заболевание, всех, кто контактировал с заболевшими, всех с симптомами пневмонии, даже если они не посещали зарубежные страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все диагностические лаборатории Роспотребнадзора в России обладают как необходимым оборудованием в достаточных количествах, так и специалистами для использования разработанных средств диагностики.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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