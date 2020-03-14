В штате Джорджия введен режим ЧС в связи с выявлением 64 случаев заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Власти Джорджии ввели на территории этого штата режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом объявил в субботу губернатор Джорджии Брайан Кемп, выступление которого транслировалось на его официальной странице в Facebook.

"На основании общенационального режима чрезвычайной ситуации, введенного вчера президентом США Дональдом Трампом, я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в Джорджии", - заявил губернатор.

По его словам, в штате выявлено 64 случая заражения новым коронавирусом. "Увеличение данного показателя за последние 24 часа стало самым значительным в штате", - отметил Кемп. Он направил на рассмотрение законодательного собрания Джорджии предложение об экстренном выделении $100 млн на противодействие распространению заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 2204, умерли 49 человек. Президент США Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.