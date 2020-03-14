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Распространение коронавируса нового типа

Губернатор Нью-Йорка сообщил о первой в штате жертве коронавируса

Умерла 82-летняя женщина

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти от заболевания, вызванного новым коронавирусом, подтвержден у жительницы штата Нью-Йорк. Об этом сообщил в субботу в Twitter губернатор штата Эндрю Куомо.

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"Я с печалью сообщаю о связанной с COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) смерти 82-летней женщины в городе Нью-Йорке. У этой женщины было респираторное заболевание - эмфизема", - уточнил он, выразив соболезнования родственникам и близким умершей.

Как сообщали накануне власти Нью-Йорка, число зараженных в штате достигло 421. Более 50 человек госпитализированы.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 2204, умерли 49 человек. Президент США Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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