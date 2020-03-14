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Распространение коронавируса нового типа

В России сделали более 95 тыс. тестов на коронавирус

Для диагностирования необходимо отобрать ватным тампоном образец из носоглотки. Результат анализа можно получить в течение двух-четырех часов
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Более 95 тыс. исследований на коронавирус было проведено в лабораториях Роспотребнадзора по состоянию на пятницу. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ведомства.

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"По состоянию на 13 марта 2020 года в лабораториях Роспотребнадзора проведено более 95 тыс. исследований на коронавирус. Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тест-системы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - полимеразной цепной реакции (ПЦР). Они обладают высокой чувствительностью, что дает возможность обнаруживать единичные копии вирусов. Для диагностирования заболевания необходимо отобрать ватным тампоном образец из носоглотки. Результат анализа можно получить в течение двух-четырех часов.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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