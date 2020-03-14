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Распространение коронавируса нового типа

Пассажиров круизного лайнера Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в Гваделупе

Ранее лайнеру отказали в заходе в порт Мартиники из-за двух случаев заражения коронавирусом на борту

РИМ, 14 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Пассажиры круизного итальянского лайнера Costa Magica, среди которых 38 россиян, высажены в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в компании-судовладельце, крупнейшем мировом круизном операторе Costa Crociere.

Ранее лайнеру было отказано в заходе в порт Мартиники из-за двух случаев заражения коронавирусом на борту. "Высадка уже производится в штатном режиме. Компания Costa Crociere начала проводить все необходимые процедуры, привлекая собственные ресурсы, чтобы гарантировать при содействии местных властей доставку гостей из разных стран на родину", - отметили в компании.

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Там уточнили, что ранее в порту столицы Мартиники Фор-де-Франсе были высажены два заразившихся коронавирусом - турист из Финляндии и один член экипажа, индонезиец по национальности. "Их состояние удовлетворительное", - сообщили в компании. Там же на берег сошли туристы, которые завершили круиз.

13 марта французское издание "Утре-мер премьер" сообщило, что лайнеру Costa Magica с более чем 3 тыс. человек на борту был запрещен заход в порт столицы Мартиники (заморская территория Франции в Карибском море) Фор-де-Франс после того, как поступили сообщения о выявлении коронавируса у одного члена экипажа и одного пассажира. 14 марта радио Reseau Outre-Mer 1re информировало, что местное агентство здравоохранения разрешило судну зайти в порт, чтобы 400 пассажиров - жителей Мартиники - могли сойти на берег.

Лайнер Costa Magica должен был завершить плавание 2 апреля в Италии.

Кто еще в море

Накануне компания Costa Crociere объявила о приостановлении до 3 апреля всех своих круизов.

Согласно информации на сайте компании, в настоящий момент еще пять судов - Costa Smeralda, Costa Pacifica, Costa Luminosa, Costa Victoria, Costa Mediterranea, Costa Deliziosa находятся в плавании.

Так, Costa Smeralda после высадки итальянцев в итальянских портах должен прибыть 15 марта в Марсель для высадки остальных туристов. Costa Pacifica в ближайшие дни должен пройти порты Барселоны и Марселя и завершить плавание 23 марта в Генуе, где сойдут на берег все пассажиры. Costa Luminosa зайдет в Малагу 18 марта, где высадит всех туристов, за исключением итальянцев, которые направятся в Савону, где судно ожидается 19 марта. Сложности могут возникнуть у гостей Costa Victoria, чье прибытие намечено на 28 марта в порты Венеции или Триеста - "на основании режима работы портов", указывает компания. Маршруты и порты высадки Costa Mediterranea и Costa Deliziosa дорабатываются.

Многие мировые авиакомпании отменили или значительно сократили сообщение с Италией из-за распространения коронавируса. Согласно последним данным, в Италии в настоящий момент насчитывается 14955 инфицированных. Всего с момента начала вспышки в Италии заразились 17660 человек, 1439 из них вылечились, 1266 скончались. Локальная вспышка коронавируса в Италии была зафиксирована 21 февраля на севере страны. Число заражений растет по всей стране, наибольшее число инфицированных по-прежнему зафиксировано на севере.

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