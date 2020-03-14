Ульяновские военнослужащие и юнармейцы проведут парады рядом с домами более 100 ветеранов

УЛЬЯНОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Ульяновская область в апреле присоединится к акции "Парад у дома ветерана", в рамках которой военнослужащие и юнармейцы поздравят с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне более 100 ветеранов на дому. Об этом сообщил в субботу журналистам директор центра патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки молодежи к военной службе, полковник запаса Валерий Почтарев в кулуарах заседания оргкомитета по подготовке и проведению дней воинской славы России в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

"В этой акции будут принимать участие военнослужащие ульяновского местного гарнизона, юнармейское движение и кадетские классы. Это поздравление ветеранов, которые не смогут принять участие в таких масштабных мероприятиях, как парад на Соборной площади или каких-то других крупных мероприятиях, которые будут проводить в районах. <…> В Ульяновской области вместе с городом Ульяновском таких ветеранов 111 человек, в городе Ульяновске - 33 человека", - сказал он.

Почтарев уточнил, что акция пройдет не только в Ульяновске, но и в районных центрах. Она начнется 10 апреля и продлится до конца месяца. "Будет проходить награждение от государственной власти медалями в честь 75-летия Победы, вручаться копия знамени Победы, поздравления, подарки и потом, в заключение, будет прохождение сил и средств ульяновского гарнизона, юнармейцев и кадетов. Они пройдут торжественным маршем мимо каждого ветерана. То есть парад, который должен пройти, приходит к ним домой, чтобы они почувствовали, что они нам важны, мы их ценим", - пояснил Почтарев.

По его словам, за каждым адресом ветерана закреплен юнармейский отряд, кадетский отряд, военнослужащие. "Военнослужащие ульяновского военного гарнизона уже посмотрели, как можно подойти к дому ветерана, где лучше построиться. <...> Я думаю, что каждому ветерану будет приятно, когда он увидит этот парад, пусть даже в миниатюре", - отметил Почтарев.

Проведение акции согласовывалось с родственниками всех ветеранов. Почтарев пояснил, что это необходимо, чтобы избежать лишнего волнения пожилых людей со слабым здоровьем. "Родственники 111 ветеранов, рядом с домами который состоится парад, дали свое согласие", - добавил он.