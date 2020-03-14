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Распространение коронавируса нового типа

Reuters: в США журналиста не пустили на брифинг вице-президента после проверки температуры

По данным CNN, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 2204

ТАСС, 14 марта. Врачи Белого дома в субботу проверили температуру у журналистов, аккредитованных на брифинг вице-президента США Майкла Пенса, в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа. Как сообщило агентство Reuters, одного из репортеров в результате не пустили на мероприятие.

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"В рамках мер предосторожности в настоящее время проводятся проверки температуры всех лиц, находящихся в близком контакте с президентом и вице-президентом", - подчеркнул заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 2204. Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил, что инфекция привела к смерти 50 человек. Днем ранее глава государства ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, началась в конце 2019 года в Центральном Китае и с тех пор распространилась более чем на 120 стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
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