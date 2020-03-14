В Румынии с 16 марта введут чрезвычайное положение

БУХАРЕСТ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис введет в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса в республике. Глава государства сообщил об этом, выступая на церемонии принесения присяги членами нового правительства во главе с премьер-министром Лудовиком Орбаном, которое было утверждено в субботу парламентом Румынии. Выступление президента транслировалось в прямом эфире основными телеканалами.

"Очень важно, чтобы меры, которые будут приняты [по борьбе с эпидемией коронавируса], были приняты вовремя. Чтобы они были эффективными и чтобы сделать эту борьбу возможной, я решил объявить чрезвычайное положение с начала будущей недели", - сказал глава государства.

По последним данным, число лиц, зараженных новым коронавирусом в Румынии, достигло 102.