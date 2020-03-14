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Распространение коронавируса нового типа

Интернет-технологии внедрят на ленинских днях в Ульяновске из-за ситуации с коронавирусом

В регионе также намерены отказаться от формата большого исторического собрания и сделать аудиторию на 200 человек

УЛЬЯНОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал максимально использовать интернет-технологии на мероприятиях по случаю 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, чтобы исключить риск распространения коронавируса. Об этом он заявил в субботу на совещании, посвященном подготовке к праздничным мероприятиям.

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"За вчерашние сутки 11 больных коронавирусом в Российской Федерации выявлены, темпы заражения с каждым днем все выше и выше. Надо серьезнее подумать об использовании цифровых технологий (при проведении мероприятий по случаю 150-летия со дня рождения Ленина)", - сказал он.

Морозов добавил, что нет никаких гарантий улучшения ситуации до празднования юбилея, которое запланировано на 21-22 апреля. "Позавчера состоялось заседание Всемирной организации здравоохранения, где было сказано о том, что это только верхушка айсберга. <…> Они заявили, что не менее 66% населения планеты будет заражено", - уточнил он.

По словам губернатора, это не является поводом для отмены торжественных мероприятий. "Мы все равно будем активно работать. Если не удастся вживую встретиться, то тогда надо использовать возможность интернета и других технологий, но проводить надо", - отметил он.

Руководитель Центра развития истории и культуры региона Автономной некоммерческой организации "Центр стратегических исследований Ульяновской области" Сергей Прокопенко заявил, что целесообразно сократить число участников мероприятий. "Откажемся от прошлого формата Большого исторического собрания и сделаем аудиторию на 200 человек", - предложил он.

Теги
РоссияУльяновская областьРаспространение коронавируса нового типа
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