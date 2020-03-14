Председатель "Яблока" обратился к главе МВД по поводу задержаний на Лубянке

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанных в ходе несогласованной акции в центре Москвы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии в субботу.

По словам Рыбакова, в субботу на Лубянской площади в Москве "были задержаны около 30 граждан, которые даже не стояли с плакатами, а только предполагали это сделать". "В числе задержанных, как это часто бывает, оказались журналисты и случайные прохожие, а также правозащитники Лев Пономарев, Ольга Яценко, Павел Кудюкин и другие", - отметил он.

Как ранее сообщал корреспондент ТАСС, полицейские задержали около 20 человек у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы в ходе несогласованной акции против приговора по делу "Сети". Отмечалось, что участники акции планировали устроить одиночные пикеты и создать так называемую живую цепь вокруг главного здания ФСБ. В числе задержанных оказался лидер движения "За права человека" Лев Пономарев.

Дело "Сети"

10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Фигуранты были осуждены на сроки от 6 до 18 лет колонии, все они подали апелляционные жалобы на приговор.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, с ячейками в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге проходят судебные слушания по делу еще двух фигурантов "Сети" - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.