Во Франции с 15 марта закроют рестораны, кинотеатры и ночные клубы

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Франции приняли решение закрыть с 15 марта рестораны, кинотеатры и ночные клубы в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп на пресс-конференции в Париже.

"Места, посещение которых не представляет жизненной необходимости, будут закрыты в полночь: это касается кафе, ресторанов, ночных клубов", - сказал он. При этом Филипп подчеркнул, что аптеки, заправочные станции, банки и продовольственные магазины останутся открытыми.