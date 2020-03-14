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Последние сообщения о "минировании" самолетов оказались ложными

Речь идет о самолетах, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск и Новосибирск - Москва

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" четырех самолетов 14 марта не подтвердились. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Все воздушные судна проверены сотрудниками правоохранительных органов. Никаких взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В субботу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" четырех самолетов, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск и Новосибирск - Москва. Борт, летевший из Москвы в Челябинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани, она прошла штатно. Остальные три самолета в штатном режиме приземлились в аэропортах назначения.

За последнюю неделю неизвестные "заминировали" 10 самолетов. Все угрозы оказались ложными. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, а также зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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