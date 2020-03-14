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Удальцов сообщил о составлении протоколов на него и Развозжаева после задержания на акции

Лидер "Левого фронта" заявил, что они не участвовали в пикетах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Полиция составила протоколы об административном правонарушении за участие в несанкционированной акции в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова и активиста Леонида Развозжаева за участие в несанкционированной акции протеста. Об этом ТАСС сообщил сам Удальцов.

"Только что нас с Развозжаевым выпустили из ОМВД "Мещанский". В отношении нас обоих составили протоколы по ст. 20.2 пункт 6.1 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании"), хотя мы не участвовали в пикетах, а стояли от них на почтительном расстоянии. Будем обжаловать оба протокола в суде, если до этого дойдет", - сказал Удальцов.

Ранее сообщалось, что на Лубянской площади в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку фигурантов дела "Сети", на которой были задержаны ряд ее участников, в том числе лидер движения "За права человека" Лев Пономарев. Как сообщил его адвокат Василий Кушнир, правозащитник госпитализирован из ОМВД по Таганскому району в Первую градскую больницу.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Фигуранты были осуждены на сроки от 6 до 18 лет колонии, все они подали апелляционные жалобы на приговор.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, с ячейками в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге проходят судебные слушания по делу еще двух фигурантов "Сети" - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.

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