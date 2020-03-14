{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса

По словам председателя правительства королевства Педро Санчеса, мера затрагивает территорию всей страны в течение 15 дней

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Власти Испании приняли решение ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости, в связи с коронавирусом. Об этом заявил в субботу председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам заседания Совета министров, на котором было одобрено введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа.

По его словам, данная мера "затрагивает территорию всей страны в течение 15 дней". "Начиная с настоящего момента компетентным органом власти будет правительство Испании [вместо региональных властей]", - уточнил премьер. "Люди смогут передвигаться, чтобы купить продукты питания или фармацевтические препараты", - объяснил Санчес.

Также жители страны смогут выходить из дома, чтобы в случае необходимости посещать больницы и рабочие места. Кроме того, выйти из дома можно будет в случае форс-мажорных обстоятельств.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти США ожидают сокращения числа авиарейсов из стран Европы
Ранее США временно запретили въезд граждан из стран Шенгенской зоны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС