Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Власти Испании приняли решение ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости, в связи с коронавирусом. Об этом заявил в субботу председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам заседания Совета министров, на котором было одобрено введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа.

По его словам, данная мера "затрагивает территорию всей страны в течение 15 дней". "Начиная с настоящего момента компетентным органом власти будет правительство Испании [вместо региональных властей]", - уточнил премьер. "Люди смогут передвигаться, чтобы купить продукты питания или фармацевтические препараты", - объяснил Санчес.

Также жители страны смогут выходить из дома, чтобы в случае необходимости посещать больницы и рабочие места. Кроме того, выйти из дома можно будет в случае форс-мажорных обстоятельств.