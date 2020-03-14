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Распространение коронавируса нового типа

Литва вводит режим национального карантина

Лица, игнорирующие карантинные меры, могут быть привлечены к уголовной ответственности

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Режим национального карантина вводится в Литве из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в субботу сообщил журналистам по итогам многочасового экстренного совещания кабмина премьер-министр балтийской республики Саулюс Сквернялис.

"С полуночи понедельника на 15 суток правительство постановило ввести в стране национальный карантин", - сказал он. По прошествии данного периода кабмин, по словам премьера, примет в соответствии с ситуацией решение об отмене или продлении данной меры.

При режиме национального карантина применяются жесткие административные меры в отношении тех, кто игнорирует требования санитарной безопасности. Для контроля разрешается использовать полицию. Те, кто в результате безответственного игнорирования карантинных мер заразит других, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Частично ограничивается движение междугородного транспорта. Отменяются все массовые мероприятия и плановые операции в больницах. Работодателям рекомендовано максимально использовать дистанционный метод работы.

По состоянию на субботу в Литве установлены восемь случаев заражения коронавирусом. Все они диагностированы у лиц, которые недавно были за границей. Первая заразившаяся (диагноз постановлен 28 февраля) жительница Литвы выздоровела и в субботу была выписана домой.

Всего в Литве за время пандемии проведено более 400 тестов на наличие коронавируса. Под дистанционным контролем медиков находятся свыше 9,2 тыс. человек, побывавших в зонах риска либо общавшихся с приехавшими оттуда людьми.

Теги
ЛитваРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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