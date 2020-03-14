В ОНК заявили о нарушении прав участников неразрешенной акции протеста в ОМВД "Таганский"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники отдела МВД по Таганскому району Москвы допустили ряд нарушений по отношению к участникам несанкционированной акции протеста, в том числе необоснованное применение физической силы к задержанным. Об этом ТАСС заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, посетивший отдел.

"В ОМВД "Таганский" в течение долгого времени не пускали адвокатов задержанных и наблюдателей, что является грубым нарушением законов о полиции и об общественном контроле. Кроме того, полиция совершенно необоснованно применила физическую силу к некоторым задержанным, в том числе к правозащитнику Льву Пономареву", - сказал Мельников.

В субботу на Лубянской площади в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку фигурантов дела "Сети", на которой были задержаны несколько человек, в том числе лидер движения "За права человека" Лев Пономарев.

Дело "Сети"

10 февраля по делу "Сети" в Пензе были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков. Фигуранты были осуждены на сроки от 6 до 18 лет колонии, все они подали апелляционные жалобы на приговор.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, с ячейками в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге проходят судебные слушания по делу еще двух фигурантов "Сети" - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.